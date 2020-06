Atalanta-Sassuolo: 4-1, Zapata trascina i suoi

Atalanta-Sassuolo: risultato, sintesi, video e gol

Parte benissimo l’Atalanta che comincia a spingere fin dal primo minuto. La rete del vantaggio arriva da palla inattiva con la zampata del centrale Djimsiti che apre la partita. La Dea non è doma e trova subito il raddoppio. Questa volta a firmare la rete è il bomber Duvan Zapata. Il Sassuolo prova a reagire ma Gollini è in gran serata e tiene la porta inviolata. Difficile tener botta con questa Atalanta in campo che riprende da dove aveva finito con un’altra goleada. Il 3-0, tuttavia, arriva su autogol del Sassuolo con Bourabia che nel tentativo di salvare il risultato spinge il pallone nella propria porta.

Nella ripresa la formazione di De Zerbi entra in campo con un altro piglio. La miglior palla gol è di Defrel che supera Gollini e prova a mettere dentro ma il portiere torna indietro e in scivolata riesce ancora una volta miracolosamente a salvare il risultato. Quando l’Atalanta attacca, tuttavia, fa male. Il 4-0 che chiude la gara arriva ancora da palla inattiva e ancora con Duvan Zapata che svetta e mette dentro la sua personale doppietta. Nel finale, da segnale, diversi interventi del VAR che fanno infuriare Gasperini espulso dall’arbitro dopo che lo stesso era andato a rivedere un contatto dubbio tra Palomino e Defrel in area di rigore della Dea. Nel finale il gol della bandiera è di Bourabia. Qui i gol della serata.

Atalanta-Sassuolo: il tabellino