Atalanta-Sassuolo: i gol della gara – Video highlights

Ecco i video dei tre gol dell’Atalanta durante la gara di questa sera contro il Sassuolo. Il club nerazzurro termina come aveva cominciato travolgendo i neroverdi. La partita comincia bene per la dea che trova subito il gol con Gomez poi annullato per un tocco di mano (forse mento). Ma Gasperini non fa nemmeno in tempo a disperarsi che arriva subito il gol, questa volta buono, con Djimsiti. La Dea è scatenata ed insiste ancora questa volta andando in rete con Duvan Zapata. Nel finale di primo tempo i padrone di casa dilagano grazie ad un autogol.