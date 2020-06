Atalanta-Sassuolo, formazioni ufficiali: Gasperini esclude Ilicic

Atalanta-Sassuolo, formazioni ufficiali | Scendono in campo, ovviamente a porte chiuse, Atalanta e Sassuolo. I due club daranno il calcio d’inizio alle 19 e 30, quelle che seguono sono le scelte ufficiali di Gasperini e De Zerbi.

Formazioni ufficiali Atalanta-Sassuolo

Sono state comunicate le scelte ufficiali di Atalanta e Sassuolo. Il match andrà in scena al Gewiss Stadium. Gasperini vuole continuare il suo sogno verso la conferma in Champions League, ritrovando il quarto posto, mentre il Sassuolo vuole riprendere un importante ruolino di marcia. Per entrambi i club, si tratta di un esordio vero e proprio post-Covid.

LEGGI ANCHE >>> News Juventus, Sarri e Pjanic: smentita categorica del tecnico sul litigio

Le scelte di Gasperini e De Zerbi

ATALANTA (3-4-2-1) Gollini; Djimsiti, Caldara, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Duvan Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Peluso, Kyriakopoulos; Locatelli, Bourabia; Berardi, Defrel, Boga; Caputo. Allenatore: Roberto De Zerbi.