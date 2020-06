Torino-Parma 1-1: risultato, tabellino e video del match

Risultato e sintesi di Torino-Parma

Torino e Parma si giocano il loro primo match post stop, e le due compagini si danno subito grande battaglia in mezzo al campo. La gara inizia con i padroni di casa in attacco, e che riescono a sbloccarla praticamente quasi subito grazie al centrale Nkoulou. Il difensore stacca benissimo da calcio d’angolo, e con un’ottima incornata trafigge il portiere crociato. La squadra ospite però trova un’ottima reazione, e al minuto 31′ riescono a trovare il pareggio grazie a Kucka. Il centrocampista si ritrova libero in area, e non sbaglia per il gol dell’1-1. La partita si infiamma, e la chance più grande per il nuovo vantaggio capita sui piedi di Belotti, il quale si ritrova dal dischetto: il Gallo però sbaglia, e permane il pareggio.

Il secondo tempo trova un buon equilibrio, e soltanto nell’ultimo quarto d’ora si hanno le occasioni più ghiotte. A sprecarle sono ancora una volta i granata, i quali non riescono a trovare il tanto cercato vantaggio. Il risultato finale è quello di 1-1.

GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Le formazioni ed il tabellino

TORINO (4-4-2): Sirigu; De Silvestri, Izzo, Nkoulou, Bremer; Berenguer, Meite, Rincon, Edera; Zaza, Belotti. All. Longo.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Kurtic; Gervinho, Cornelius, Kulusevski. All. D’Aversa.

GOL: Nkoulou (T) Kucka (P)

Ammoniti: Iacoponi (P) Rincon (T) Brugman (P)