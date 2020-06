Torino-Parma 1-1: gli highlights video del match

La sintesi di Torino-Parma

Match molto equilibrato a Torino, dove i granata ed il Parma si affrontavano per la prima sfida post stop. I padroni di casa vanno in vantaggio al quarto d’ora grazie ad un colpo di testa di Nkoulou, ma il pareggio arriva al 30′ grazie a Kucka. La partita si dimostra molto interessante ed equilibrata, con le due compagini che nonostante i vari tentativi non riescono a trovare il nuovo vantaggio. Soltanto nel finale ci proverà di più la squadra di Longo, ma senza successo. Da segnalare anche l’errore dal dischetto da parte di Belotti, poco freddo contro Sepe dagli 11 metri.

LA SINTESI ED IL TABELLINO