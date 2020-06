Torino-Parma, le formazioni ufficiali: attacco pesante per il Toro

Dopo le emozioni della Coppa Italia, torna anche la Serie A: stanno per scendere in campo Torino e Parma, che si affronteranno al Grande Torino alle ore 19:30.

Le scelte di Longo e D’Aversa

Stanno per essere diffuse le distinte: non ci sarà il pubblico ma l’attesa è grandissima. Tanti gli assenti, da entrambe le parti. Tra i granata mancheranno Baselli (stagione finita), Ansaldi e Verdi. I ducali invece dovranno fare a meno dei lungodegenti Inglese, Siligardi e Grassi.

Moreno Longo deve provare ad interrompere la serie di 6 sconfitte consecutive che stava rovinando il campionato della sua squadra. Per invertire la rotta, ma anche per fare di necessità virtù viste le assenze (manca anche Ola Aina), possibile un passaggio al 4-4-2. Spazio in avanti al tandem d’attacco pesante, composto da Zaza e Belotti.

Pochi i dubbi invece per D’Aversa, che si affiderà al solito 4-3-3 e ad al solito tridente in avanti: finalmente rivedremo in campo Gervinho, Cornelius, ma soprattutto l’attesissimo Kulusevski, già della Juventus. Al contrario degli avversari, il Parma naviga in acque tranquille. In porta Sepe ha ritrovato spazio tra i titolari dopo l’infortunio: intorno all’estremo difensore intanto impazza il mercato.

Così in campo Torino e Parma:

TORINO (4-4-2): Sirigu; De Silvestri, Izzo, Nkoulou, Bremer; Berenguer, Meite, Rincon, Edera; Zaza, Belotti. All. Longo.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Kurtic; Gervinho, Cornelius, Kulusevski. All. D’Aversa.