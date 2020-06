Serie A, Gravina: “Senza tifosi non è calcio”

Serie A, Gravina triste per la ripresa in queste condizioni

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a La Stampa dell’attuale situazione del mondo del calcio in Italia, parlando anche del ritorno dei tifosi allo stadio, ma soffermandosi anche sul calcio femminile:

Le parole di Gravina

Coppa Italia? «Devo dire che senza spettatori è stato uno spettacolo monco. Quando riapriranno gli stadi non lo so, ma succederà solo quando noi tutti saremo definitivamente al riparo da questo virus grazie a un vaccino».

Emergenza? «È nelle difficoltà che le persone rivelano la propria natura e la propria lealtà. Ho fatto selezione personalmente. C’è chi mi ha deluso, ma cerco di cogliere il lato positivo: almeno hanno gettato la maschera ed ho capito come sono.

I rapporti con Malagò? La questione non è questa, io mi aspettavo una maggiore condivisione anche dall’intero sistema. Siamo stati aggrediti e definiti arroganti. Non chiedevamo privilegi, ma il riconoscimento della nostra centralità. E invece c’è chi ha guardato al suo orto e basta».