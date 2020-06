Oroscopo di domani 21 giugno: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questa domenica.

Oroscopo Paolo Fox 21 giugno 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Non sarà una giornata facile per te, stando a quel che indicano le stelle. Sì, perché avrai bisogno di toglierti delle soddisfazioni. Tra gli ariete c’è chi riuscirà a farlo, chi invece vivrà il momento con maggiore sconforto.

Toro. In arrivo decisioni importanti, legati al lavoro e alla tua vita personale. Non trascinarti i problemi, e neanche le decisioni. Appunto, il consiglio è di prenderle nell’immediato, per poter cominciare a programmare i progetti a cui ambisci da tempo. Armonia in arrivo per quel che concerne l’amore.

Gemelli. C’è da fare in questi giorni, nonostante credevi di poter riposare in questo week-end. Continua a lavorare, poi ci sarà anche per te il momento di recuperare le forze. Venere e Saturno saranno comunque in ottimo aspetto, le cose ti riusciranno grazie al loro apporto. Riflessioni in arrivo per quel che riguarda i sentimenti.

Cancro. Luna favorevole, questo ti permetterà di aprirti di più con la persona amata. L’emotività sarà al centro della tua giornata. Il tuo essere però, ti porta ad essere molto lunatico, questo dipende dal quotidiano che vivi. Assorbi molto di quello che ti sta attorno. L’estate, però, porterà delle importanti novità.

Leone. Momento di cambiamenti nella tua vita e questo riguarda sia il lavoro, che la vita privata. E’ difficile cambiare i tuoi ritmi e i tuoi standard di vita, ma questo è un momento che segnerà la tua crescita ed è per questo che le stelle ti indicano di andare da solo. Sarebbe ideale avere accanto il tuo partner, ma solo se è quello giusto.

Vergine. Arriva finalmente il giorno migliore del week-end, con i due giorni precedenti che ti hanno un po’ stancato. In questa giornata ti sentirai molto meglio e sarà l’occasione giusta per recuperare anche nell’amore. Per le coppie, si ritroverà l’intesa che si era persa in quest’ultimo periodo.

Oroscopo: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Alcuni pensieri saranno una costante nella tua mente. Domenica e lunedì vivrai di agitazione, ed è anche normale, con le ultime cose che sono accadute nella tua vita. Solitamente sei uno che si fa scivolare i problemi addosso, ma non a questo giro. Le stelle ti incoraggiano ad essere più sereno.

Scorpione. Giornata importante per quel che riguarda l’amore. Nuovi progetti sono all’orizzonte, qualcuno stravolgerà totalmente la propria vita. La tranquillità verrà a mancare, ma è quello che più desideri. Sei fatto così, hai sempre voglia di accettare nuove sfide.

Sagittario. Volge al termine un periodo molto complicato per te, ce l’hai fatta dopo questi due mesi di totale lockdown in cui hai forse sofferto la cosa più degli altri. Questo stop ti ha offuscato le idee ma, ben presto, tornerai a capire cosa vuoi realmente nella tua vita.

Capricorno. Non chiuderti in te stesso come sei solito a fare. Questo sarà un giorno importante per le nuove conoscenze, isolarti ancora non servirà. Sei uno che spesso tende ad isolarsi, ma questa volta, dovrai affidarti alle persone che ti vogliono realmente bene.

Acquario. Favorite le relazioni, lo indicano le stelle. Andrai a confidarti con qualche amico o persona che ritieni veramente valida, che saprà a capirti. Hai bisogno di sostegno nei tuoi progetti e di qualcuno che sappia capire quali sono le tue ambizioni. Per le coppie, sarà un modo ancor più importante per consolidare il rapporto.

Pesci. Giornata serena, arriva dopo dei momenti difficili che hai vissuto nella tua vita. L’astrologo Paolo Fox dice che, per quello che riguarda i sentimenti, dovrai prendere delle decisioni importanti, con molta lucidità. Alcune scelte potrebbero ripercuotersi nel futuro.

Oroscopo squadre

Inter-Sampdoria: è il momento di tornare in campo e questa sarà una sfida contraddistinta dalle emozioni. Venere veglierà sulla partita, garantendo dunque forti emozioni durante tutto il corso del match. Tenderà a favore dei nerazzurri.