Notizie Lazio, Lucas Leiva non è pronto per giocare

Lazio, si ferma Lucas Leiva? Il centrocampista sta provando a fare di tutto per recuperare per la ripresa del campionato ma potrebbe non farcela.

Nella prima gara del ritorno in campo all’Olimpico il tecnico Inzaghi, come riportato dal Corriere dello Sport, avrebbe dovuto schierare due formazioni da 11 uomini. I forfait di Luiz Felipe, André Anderson e Adekanye, più le condizioni non perfette di Leiva e Marusic, hanno sconsigliato di correre rischi e i biancocelesti non hanno svolto partitelle.

Come è ormai noto Luiz Felipe salterà la trasferta di Bergamo, ma il centrale è rischio anche per la Fiorentina (sabato 27 giugno), al suo posto giocherà Patric (più staccato Bastos).

Leiva convive con un’infiammazione al ginocchio destro che è stato operato ad inizio aprile. Il brasiliano rischia di saltare la partita di oggi con la speranza di tornare a Bergamo. Per questo Cataldi si tiene pronto, partirà dall’inizio in caso di brutte sorprese.

Lazio, una buona notizia c’è

L’unica nota lieta è il semi-rientro di Lukaku, il terzino ha partecipato alle prove tattiche. Tutti sperano possa essere utile a sinistra, sulla fascia martoriata, orfana del capitano Lulic. Le presenze del belga in allenamento non è detto che implichi la possibilità di utilizzarlo dal primo minuto nel prossimo mese.