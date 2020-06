Juventus, Ravezzani: “Il problema dei bianconeri è Ronaldo”

Notizie Juventus: Ravezzani sentenzia Ronaldo

Notizie Juventus Ravezzani Ronaldo | Un momento di certo non positivo e felice per la Juventus, che si è trovata in pochi mesi a perdere ben due finali di fila. Non era mai capitato negli ultimi anni, e soprattutto con Ronaldo in campo, il quale non è mai stato abituato a questa sensazione. Il campione portoghese è apparso in affanno e poco incisivo, forse come non mai nella sua gloriosa carriera. E’ ovvio che anche il metodo di gioco abbia influito, e sulla questione è intervenuto il giornalista Ravezzani ai microfoni di Top Calcio 24. Queste le sue parole:

“Il problema dei bianconeri si chiama Ronaldo, è ovvio che il suo arrivo possa portarti ad una dimensione diversa. Qualsiasi allenatore che allenerà i bianconeri, dovrà mettere in conto che Ronaldo vuole giocare come dice lui”.

Parole importanti, e che rimarcano ancora una volta il brutto momento vissuto dalla Vecchia Signora. Quella con il Napoli è stata solo la punta dell’iceberg, Sarri è in balia, e con lui i suoi giocatori.

Juventus: critiche a mercato e ai singoli

Il giornalista si è poi espresso sul mercato, ribadendo ancora una volta l’impatto per nulla positivo di Ramsey e Rabiot, i quali non hanno saputo sostituire Matuidi e Khedira. Sbagliato vendere Can inoltre, e Dybala ancora “limitato” nella sua incostanza.