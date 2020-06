Notizie Inter, Lucio non convinto da Conte: “Non ha l’Inter nel DNA”

Notizie Inter – Lucio su Conte | Hanno condiviso assieme un solo anno, quando la Juventus andò a prelevare Lucio dall’Inter, per inserirlo nel trio di difesa di Antonio Conte, ex bianconero. I due non hanno mai legato tanto, complice anche l’affidabilità che gli hanno garantito i componenti della BBC (Bonucci, Barzagli, Chiellini), che non gli hanno concesso quasi mai spazio nella perfetta difesa bianconera. E lo stesso difensore brasiliano, a distanza di tempo, è tornato a parlare del tecnico dell’Inter.

Ultime Inter, le parole di Lucio su Conte

E’ intervenuto ai microfoni de Il Posticipo, l’ex difensore brasiliano dell’Inter, il brasiliano Lucio. Le sue parole sono state dure nei confronti di Antonio Conte, dichiarando di “non vederlo adatto sulla panchina nerazzurra”. Di seguito, le parole del campione del Mondo 2002: “Quando andai alla Juve, la situazione era chiara: c’erano sei difensori della Nazionale italiana in rosa, Conte non avrebbe mai scelto me. Lo considero un buon allenatore, ma quando vedo le partite dell’Inter noto che non ha per niente la faccia e il DNA dell’Inter“.

Su Mourinho, invece, l’opinione è diversa: “Grazie a lui ho imparato molte cose, ad esempio, la gestione dello spogliatoio. Mou fece un gran lavoro. E’ stato l’artefice dei successi del 2010, è grazie a lui che l’Inter ha vinto tutto”.