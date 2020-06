News Inter, infortunio Brozovic: Antonio Conte perde un altro pezzo a centrocampo, dopo Sensi

News Inter – Infortunio Brozovic | Non è un bel momento, calcisticamente parlando, per l’Inter. Dopo l’infortunio di Stefano Sensi, l’ennesimo, che preoccupa non poco Antonio Conte, arriva un’altra tegola. Riguarda nuovamente il reparto di centrocampo, su cui è molto in apprensione la stessa società interista. In quest’ultima ora è apparso il comunicato ufficiale dell’Inter, che ha rivelato le condizioni del proprio centrocampista croato, Marcelo Brozovic. Senza troppi dubbi, il calciatore sarà assente nella sfida di domani che l’Inter giocherà a San Siro, contro la Sampdoria. Di seguito, le sue condizioni, annunciate attraverso una nota ufficiale del club.

Ultime Inter, infortunio Brozovic: il comunicato ufficiale del club

E’ apparso il comunicato ufficiale dell’Inter, in cui viene rivelata la condizione di Marcelo Brozovic, calciatore che darà forfait in vista del prossimo impegno dei nerazzurri, contro la Sampdoria. Ecco quanto apparso sul sito ufficiale del club nerazzurro: “Marcelo Brozovic si è sottoposto oggi a esami strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo un problema riscontrato durante l’allenamento di ieri. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento al muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”.