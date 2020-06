Mercato Juventus, Arthur si avvicina: ancora una panchina al Barcellona

Mercato Juventus: Setien esclude Arthur, il brasiliano ora può arrivare

Mercato Juventus Arthur | La Juventus prepara grandi colpi in vista della prossima stagione,e si prepara soprattutto a quella che sarà un’ormai certa cessione di Pjanic. Il bosniaco è apparso molto sottotono nelle ultime apparizioni, quasi svogliato e con la testa altrove. Inutile dire di come stia già pensando al suo futuro fuori da Torino, ed in particolare a quella che potrebbe essere la sua prossima squadra: il Barcellona. L’asse con i blaugrana è caldissimo, e se è vero che Pjanic andrà in Spagna, è altrettanto vero che la Juventus sta trattando un maxi-scambio, preferibilmente coinvolgendo Arthur nell’operazione.

Il brasiliano è in cima alla lista delle preferenze, e i suoi ripetuti “no” non hanno per nulla frenato i bianconeri, i quali possono dirsi molto più ottimisti analizzando la situazione al Barcellona. Il motivo? Setien lo ha escluso per due partite consecutive, di fatto tagliandolo quasi totalmente fuori dalle sue gerarchie. Ora l’ex Gremio può davvero arrivare. Questo quanto riportato da cm.com.

Ultime Juventus: l’affare Arthur

I bianconeri preparano l’assalto ad Arthur, e preparano soprattutto l’offerta di ingaggio: si parla di 5 milioni annuali più bonus, una cifra piuttosto alta, e che andrebbe a tentare parecchio il giocatore.