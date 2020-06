Hellas Verona-Cagliari 2-1: risultato, tabellino e video del match

La sintesi di Hellas Verona-Cagliari

E’ dell’Hellas Verona la prima vittoria in Serie A post Covid 19. LA squadra di Ivan Juric riparte da dove aveva finito. Conquistati tre punti fondamentali per la lotta al settimo posto e quindi alla zona Europa League. L’Hellas Verona batte Walter Zenga alla prima in panchina con il suo Cagliari. Partono forte entrambe le squadre, con l’Hellas che è trascinata da Di Carmine con la sua doppietta, poi segna Simeone per il Cagliari che accorcia le distanze. Espulso Borini nel finale del primo tempo. Nel secondo tempo squadre più stanche e meno emozioni. Espulsione anche per il Cagliari, con Cigarini nel secondo tempo. Vince il Verona e ora crede sempre di più all’Europa League.

GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Le formazioni ed il tabellino

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Empereur, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Badu, Lazovic; Verre, Borini; Di Carmine. All. Juric.

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane; Ionita, Nandez, Cigarini, Rog, Pellegrini; Pereiro; Simeone. All. Zenga.

GOL: Di Carmine, Di Carmine (HV), Simeone (C)

Ammoniti: Badu (HV), Pereiro, Nandez, Pisacane, Cigarini, Ceppitelli (C);

Espulsioni: Borini (HV), Cigiarini (C),