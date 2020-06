Formazioni ufficiali Hellas Verona-Cagliari: le scelte

Formazioni ufficiali Hellas Verona-Cagliari. Riparte la Serie A dopo lo stop di quattro mesi per Coronavirus con i recuperi della 25a giornata. Un match chiave per entrambe, la prima di Zenga sulla panchina del Cagliari e l’Hellas che prova il sorpasso al Milan per il 7 posto che vuol dire preliminari di Europa League il prossimo anno.

Formazioni ufficiali Hellas Verona-Cagliari

Sono state comunicate le scelte ufficiali di Verona e Cagliari. Il match andrà in scena allo stadio Bentegodi. Juric carica i suoi per cercare di rincorrere ancora il sogno Europa League, il Verona dista soltanto 1 punto dal 7 posto occupato dal Milan. Gli Scaligeri sognano il sorpasso già da oggi. Dall’altra parte il Cagliari di Walter Zenga, esordio per l’allenatore italiano sulla panchina dei sardi dopo l’esonero di Rolando Maran pre Covid 19.

LEGGI ANCHE >>> Torino-Parma, primo gol in Serie A

Formazioni Hellas Verona-Cagliari, le scelte di Juric e Zenga

Arrivano le scelte ufficiali dei due allenatori. Verona e Cagliari si sfidano in un match importantissimo per la ripresa della Serie A. Entrambe le squadre hanno l’obiettivo Europa League e vorrebbero centrarlo approfittando anche del caos generato dallo stop per Coronavirus.