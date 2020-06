Coronavirus, in Inghilterra non c’è pace: altro calciatore positivo al test

Coronavirus, ancora una positività in Inghilterra: il calcio britannico teme il peggio

Coronavirus – Inghilterra | Il calcio è ripartito, anche in Gran Bretagna. Nel corso di questa settimana si sono sfidati i club di Premier League, ma è caos totale sui campionati minori. Ogni giorno, arrivano notizie dalla federazione dell’EFL, in merito proprio alla situazione dei calciatori e tesserati dei club, risultati positivi ai test. Questa volta è il turno di Bryan Mbeumo, attaccante del Brentford. Il club, attraverso le parole del tecnico, Thomas Frank, ha annunciato la positività del calciatore.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Conte: “A -6 cambia tutto, noi senza limiti. Su Eriksen…”

Coronavirus, positivo un altro calciatore: la federazione continua i cicli di test da effettuare per ogni singolo club

Altra tegola per il calcio inglese, perché è nuovamente un giocatore a fermarsi causa Coronavirus. Il Covid-19 non lascia in pace i tesserati dei campionati inglesi, con l’allenatore del Brentford che ha annunciato la notizia poco prima del match contro il Fulham. Di continuo, la federazione calcistica inglese, effettua test alle squadre per garantire maggiore sicurezza. Nell’ultimo ciclo di test effettuati, era stata riscontrata una nuova positività in Premier League. Ci sarà da capire come si gestirà questa situazione, con i calciatori che adesso, rischiano di infettarsi l’uno con l’altro. Uno scenario che preoccupa, ovviamente, tutti.