Calciomercato Napoli: rinnovo Insigne, le parole dell’agente

Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, ha appena alzato il suo primo trofeo da capitano del club azzurro, ovvero la Coppa Italia vinta in settimana contro gli acerrimi rivali della Juventus. Intanto, il calciatore è legato ad un contratto con il Napoli fino al 2022 e il suo nuovo agente è intervenuto in merito.

Napoli, rinnovo Insigne: le ultime notizie

Qualche ora prima della finale di Coppa Italia, in casa Napoli sono arrivate due ufficialità importanti, quella del prolungamento di contratto di Dries Mertens e quello dell’annuncio della scuderia G.E.V. Sport e Management Srl, capitanati dal procuratore Vincenzo Pisacane. Proprio nelle ultime ore sono arrivate le sue parole a Tuttomercatoweb.

Ultime Napoli, Insigne rinnova? Arrivano le parole dell’agente

Il nuovo agente sportivo di Lorenzo Insigne ha parlato a Tmw del futuro del proprio assistito. Il capitano del Napoli ha un contratto in scadenza nel 2022 e al momento non ci sono trattative, anzi, Pisacane ha ammesso che tutto è possibile in futuro. Intanto però il procuratore ha ammesso che Insigne è legato tanto a maglia e tifosi e vorrebbe restare a vita. Pisacane, agente anche di Tutino e Contini, ha annunciato che il primo tornerà in Serie A e il secondo è stato già confermato dal Napoli per la prossima stagione per essere aggregato alla prima squadra.