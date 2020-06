Calciomercato Napoli, Gabriel e Osimhen: doppio colpo da 70 milioni

Calciomercato Napoli, Gabriel e Osimhen: il club azzurro pronto al doppio colpo in entrata

Calciomercato Napoli, Gabriel e Osimhen | E’ cambiata la stagione del club azzurro, dopo un inizio burrascoso che ha portato all’esonero di Carlo Ancelotti. Lo ha sostituito Gennaro Gattuso, tecnico per il quale Aurelio De Laurentiis ha riposto subito fiducia, mettendogli a disposizione un mercato fatto di scelte ben precise. Il doppio colpo a centrocampo, l’acquisto di Politano, tutti perni funzionali al gioco di Gattuso. La vittoria in Coppa Italia contro i rivali di sempre della Juventus, hanno acceso ancora di più i riflettori sulla società azzurra, ora pronta a fare il definitivo salto di qualità. Tornerà infatti sul mercato il Napoli, mettendo nel mirino due perni per l’attacco e la difesa. Entrambi i nomi arrivano da un solo club, in Ligue 1: si tratta del Lille.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli: per Milik la Juve propone 5 soluzioni

Ultime Napoli, il mercato si fa da casa Lille: Osimhen e Gabriel sono gli obiettivi di Giuntoli

Stando a quel che riportano i colleghi di Fantacalcio.it, i primissimi perni seguiti dal Napoli, vedrebbero i nomi di Gabriel Magalhaes e Victor Osimhen. Entrambi i calciatori del Lille, hanno attorno a loro ogni riflettore acceso, ma i rapporti ottimi tra lo stesso club transalpino e la società partenopea, creerebbe una via preferenziale per Aurelio De Laurentiis. Buoni contatti erano stati già avviati lo scorso anno per Nicolas Pépé, calciatore che poi scelse la destinazione Premier League, con l’Arsenal. Ad oggi il Napoli, per aggiudicarsi il doppio colpo da casa Lille, dovrà sborsare una cifra vicina ai 70 milioni. L’arrivo del difensore, libererebbe Koulibaly, mentre l’eventuale arrivo di Osimhen, lascerebbe partire Arkadiusz Milik, sempre più in orbita Juventus.