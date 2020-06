Calciomercato Milan: su Romagnoli una big di Premier

Milan, Romagnoli potrebbe andar via. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club rossonero potrebbe presto ricevere dalla Premier una super offerta per il centrale.

Milan: il Liverpool vuole Romagnoli, sul piatto Keita

Arrivano dalla Premier le voci di una possibile offerta dei Reds per il centrale italiano. Alessio Romagnoli sarebbe stato scelto da Jurgen Klopp in persona come l’elemento più adatto per affiancare il marmoreo Virgil Van Djik,

Non solo i cugini dell’Everton, dunque, che nei giorni scorsi avevano palesato l’interesse.

Certamente, la giovane età e il contratto in scadenza nel 2022 fa di Romagnoli fanno del capitano rossonero un obiettivo di diverse big.

Milan, nell’affare anche Keita

Ma c’è dell’altro, il club di Liverpool per avere il difensore sarebbe disposto anche a sacrificare una pedina importante. In estate, infatti, potrebbe arrivare a Milano Naby Keita, classe 1995, quindi coetaneo di Romagnoli, centrocampista guineano ex Salisburgo e Lipsia, scoperto proprio dalla Red Bull e dal gruppo facente capo a Ralf Rangnick, futuro tecnico rossonero.

Un nome non casuale per il Milan che è già da tempo interessato al calciatore. Il club rossonero, in attesa di un’offerta vera e proprio, continua a ritenere il difensore una colonna portante del suo progetto anche futuro. Keita e Romagnoli, nelle speranze del Liverpool, potrebbero essere scambiati entrambi per la cifra di 40 milioni di euro.