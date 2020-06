Calciomercato Milan: Kessie piace al Newcastle

Milan, ci risiamo. Come in ogni calciomercato che si rispetti, il club rossonero cerca estimatori per Frank Kessie. Magari disposti a mettere sul piatto i famosi 30 milioni di euro.

Kessie nel mirino di Everton e Newcastle

Sono almeno due stagioni, infatti, che la dirigenza rossonera prova a privarsi del centrocampista ex Atalanta, che tuttavia è sempre rimasto a Milan ed ha anche sempre giocato da titolare.

Kessie continua a essere uno dei giocatori più ammirati da fuori. Il corteggiamento di Rino Gattuso, che avrebbe voluto portarlo al Napoli, non è una novità.

Tuttavia l’ipoteso di uno scambio con Milik che tanto piaceva al Milan sembra ormai sfumata davanti al sorpasso operato in tal senso dalla Juventus.

Offerta super da Newcastle?

Intanto il calciatore oggi piace molto in Premier. Su di lui ci sarebbe l’Everton di Carlo Ancelotti, che ha fatto anche il nome dell’ivoriano per rinforzare il proprio centrocampo falcidiato dagli infortuni.

Ma attenzione anche ad una nuova big del mercato, il Newcastle che vorrebbe rivoluzionare la rosa e iniziare un nuovo progetto, puntando anche su Kessie. Il parere definitivo sulla cessione spetta a Ralf Rangnick: sarà lui a dire se e in che modo Kessie potrà essere ancora funzionale, o meno, alla progetto del tecnico tedesco.