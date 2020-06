Calciomercato Milan, come vice Hernandez ecco Panzo

La società rossonera avrebbe individuato in Jonathan Panzo la riserva ideale di Theo Hernandez sulla corsia di sinistra.

Mercato Milan, occhi su Panzo

Sta prendendo forma il nuovo Milan targato Ralf Rangnick. Infatti la dirigenza rossonera sta già pensando al futuro. Il nuovo nome per il club rossonero è quello di Jonathan Panzo, difensore inglese classe 2000 in forza al Cercle Bruges, ma di proprietà del Monaco. Cresciuto nel settore giovanili del Chelsea, la squadra monegasca lo ha prelevato a parametro zero e lo ha portato in Francia. Con la maglia del Principato di Monaco ha giocato solamente in due occasioni (era utilizzato spesso nella squadra riserve). Dallo scorso anno gioca in Belgio. Nasce come difensore centrale, molto forte fisicamente e può adattarsi benissimo come terzino.

Potrebbe far rifiatare uno come Theo Hernandez, giocatore che ha giocato quasi tutte le partite quest’anno. Il suo contratto scade nel 2021, però il Milan potrebbe prelevarlo, alla fine di questa stagione, per una cifra che si aggira attorno ai 3 milioni di euro (bonus compresi). E’ già nel giro della nazionale dell’Inghilterra under-21, dopo aver giocato con l’under-17 e under-19, aspettando il grande salto in prima squadra.

Ultime Milan, penultimo giorno di allenamento a Milanello

Continuano, incessanti, gli allenamenti degli uomini di Pioli in vista del ritorno in campo in Serie A lunedì 22 giugno ale 19:30 allo stadio di ‘Via del Mare‘ contro il Lecce. A seguire l’allenamento il direttore tecnico Paolo Maldini ed il direttore sportivo Frederic Massara.