Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: cifre monstre nel suo nuovo contratto

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: Paratici fa le cose in grande, ingaggio da stella mondiale per la Joya

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala | Il mercato è come sempre infiammato quando si parla di Juventus, con il CFO dei bianconeri, Fabio Paratici, pronto a costruire la Juve dell’oggi e del domani. Ma il calciomercato non riguarda sempre e solo i calciatori in entrata, bisogna anche capire quale sarà il futuro dei perni che fanno parte dell’organico del club. A tal proposito, quest’oggi, vengono fuori notizie riguardanti il futuro di Paulo Dybala. La Joya argentina non ha ancora rinnovato il proprio contratto, con gli accordi che sembrano ancora molto lontani tra le parti.

News Juventus, rinnovo Dybala: 50 milioni nei prossimi 5 anni per Paulo

Stando a quanto riportato dai colleghi di Sportmediaset, sarebbe giunta un’offerta, direttamente fatta presente all’entourage di Paulo Dybala. La Juventus, sul piatto, ha messo un contratto da firmare, con un ingaggio di 10 milioni di euro a stagione, per un quinquennale. Accordi dunque che sarebbero validi fino al 2025. La trattativa prosegue, nulla è ancora deciso. Filtra chiaramente ottimismo, perché le cifre si avvicinano a quelle che erano proprio le richieste del talento argentino. Il numero 10 della Juventus potrebbe dunque proseguire la sua avventura in bianconero, ma ci sarà da capire quando e come arriverà la fumata bianca.