Calciomercato Juventus: per Raul Jimenez fissato il prezzo

Juve, il Wolverhampton spara altissimo per l’attaccante portoghese che tanto piace alla dirigenza bianconera. Come riportato da Tuttosport, infatti, la Juventus dovrà alzare la posta per la punta.

Juventus, si complica Raul Jimenez

Per portare a Torino Raul Jimenez, la principale alternativa a Milik, Paratici dovrà affrontare un vero e proprio braccio di ferro.

Ma non solo, il ds bianconero dovrà anche far fronte a tanti avversari. L’esplosione del ventinovenne messicano nelle due stagioni al Wolverhampton ha attirato su di lui l’interesse anche di altre big e questo alza il prezzo.

Su Jimenez anche il Manchester United

Sull’attaccante, infatti, ci sono Manchester United ed altre big di Premier. A differenza di Milik, per adesso Jimenez non ha una preferenza netta per una delle pretendenti, diversamente dal polacco che ha già deciso di voler giocare nei bianconeri.

Inoltre Jimenez non ha neppure un contratto in scadenza (il suo terminerà nel 2023). E così il Wolverhampton si ritrova oggi in una posizione di forza.

Per questo motivo la valutazione che fa il club inglese dell’attaccante gestito da Mendes è di 60 milioni. Una cifra alta per i bianconeri ma che sottolinea come i Wolves non chiudano alla cessione e dunque la trattava potrebbe essere ancora impostata. Per questo la Juventus non lascerà nulla di intentato per l’attaccante che dovrà prendere il posto in rosa di Higuain.