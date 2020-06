Calciomercato Juventus, Higuain dirà addio a fine stagione: presa la decisione

Calciomercato Juventus: il Pipita cambierà maglia

Calcio Mercato Juventus Higuain | Il mercato di Serie A continua ad andare avanti in maniera spedita, e la maggior parte delle squadre pensa a come rinforzarsi in vista della prossima stagione. Occhi puntati sulla Juventus, protagonista di una stagione fin qui con parecchi alti e bassi, complice anche la mancanza di prestazioni da parte di alcuni singoli. Chi ha convinto poco nel complessivo è anche Gonzalo Higuain, sul quale sono arrivate tantissimi voci nel corso di queste ultime settimane.

Il futuro dell’argentino è sempre più chiaro, e pare che sia arrivata la decisione definitiva anche da parte della Vecchia Signora: stando a quanto riportato da Tuttosport, la Juventus ha intenzione di cederlo a fine stagione. Una notizia senza dubbio importante, e che conferma ancora una volta tutte le ipotesi nate ultimamente.

Futuro Higuain: dove giocherà il Pipita?

Higuain lascerà la Juventus, e su questo ormai non ci sono più dubbi. Discorso diverso se invece si pensa alla sua prossima destinazione, ancora ignota e tutta la scoprire. C’è chi ha parlato di ritorno in patria, magari al River Plate, o chi pensa ad un fine carriera in MLS. Occhio soprattutto alla prima ipotesi, con un annuncio arrivato poche ore fa. Questo quanto riportato dalla nostra redazione.