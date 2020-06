Calciomercato Juventus, Fabio Silva: il “nuovo Ronaldo” sostituisce CR7?

Calciomercato Juventus, Fabio Silva: l’erede di Cristiano Ronaldo potrebbe finire in bianconero

Calciomercato Juventus – Fabio Silva | E’ tra i giovani talenti più interessanti del calcio mondiale. Parliamo del giovanissimo calciatore portoghese, in forza al Porto, il diciassettenne Fabio Silva. Il calciatore portoghese è finito nel mirino dei diversi club europei, con la sua valutazione schizzata alle stelle. Il baby prodigio, a soli 17 anni, ha già trovato le presenze in prima squadra, con tanto di gol nel campionato portoghese. Proprio dalla terra iberica si parla un gran bene di lui, tant’è che il paragone è inevitabile: è considerato l’erede diretto di Cristiano Ronaldo.

Ultime Juventus, Fabio Silva costa già 40 milioni: il Porto ha autorizzato la sua cessione all’agente Mendes

Stando a quanto rivelato dal collega portoghese di Goal, Bruno Andrade, il Porto avrebbe già fissato il prezzo sul cartellino di Fabio Silva: serviranno 40 milioni di euro per portarlo via. A curare i suoi interessi è il potentissimo manager Jorge Mendes, procuratore anche di Cristiano Ronaldo. Il club portoghese avrebbe autorizzato l’agente a trattare la cessione, motivo per cui lo stesso Mendes potrebbe offrirlo anche alla Juventus. E, considerando le incredibili qualità mostrate con la maglia dei portoghesi, la società bianconera potrebbe farci un pensiero in vista del futuro.