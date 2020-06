Calciomercato Juve: il Chelsea mette in vendita Kante e Alonso

Si accende il calciomercato della Juve. Il Chelsea mette in vendita Kante e Marcos Alonso per la prossima sessione di calcio mercato. I bianconeri ci pensano seriamente per rinforzare la rosa.

Juve: il Chelsea mette in vendita Kante e Alonso

Il Chelsea cambierà e non poco in vista della prossima stagione. Dopo un anno con il blocco al mercato, la squadra di proprietà del magnate Abramovich torna diventare una delle regine del mercato. Già ufficializzati Hakim Ziyech a 40 milioni di euro e Timo Werner per la clausola rescissoria di 53. Frank Lampard vuole cambiare moltissimo in vista della prossima stagione. Messi sul mercato tantissimi calciatori, anche i top come N’Golo Kanté, Jorginho, Kepa e Marcos Alonso. L’obiettivo in entrata ora è il giovane fuoriclasse Kai Havertz.

LEGGI ANCHE >>> Kante-Juve, le ultime notizie

Ultime Juve: obiettivo Kantè

Soprattutto Kante è uno dei calciatori con più mercato in Europa. Su di lui ci sono fortemente Real Madrid e Juventus, che potrebbe arrivare ad offrire per lui anche oltre 60 milioni di euro. Cambierà tanto il centrocampo dei bianconeri la prossima stagione. Anche Marcos Alonso tra i calciatori in cima alla lista. La Juve vuole cedere Alex Sandro che piace proprio al Chelsea. Possibile trattativa tra i due club con diversi calciatori coinvolti in un maxi scambio importante per accontentare tutti, calciatori e club.