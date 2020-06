Federico Chiesa, talento della Fiorentina, è finito nel mirino dei grandi club d’Italia. Rocco Commisso, patron dei viola, vorrebbe tenere il giovane calciatore a vita per farlo diventare una bandiera. Ma ora con Inter e Juve in pressing diventa sempre più difficile. I due club lavorano sulla stessa linea.

Juve, intesa con l’Inter per Chiesa: la Fiorentina beffata?

I due club sanno bene le valutazioni del talento italiano, valutato da Rocco Commisso almeno 70 milioni di euro. Il calciatore piace e non poco a Juventus e Inter che vorrebbero però evitare aste in vista della prossima sessione di mercato a causa dell’emergenza economica causa dal Covid 19. Intanto, ora i viola potrebbero essere beffati con l’intesa delle due grandi d’Italia.

LEGGI ANCHE >>> Inter, pressing per Chiesa

Juventus, l’accordo con l’Inter pe Chiesa sulla straegia

Juventus e Inter, infatti, secondo le ultime notizie, stanno adottando la stessa strategia per l’acquisto del calciatore viola. Una strategia che pare simile in ogni aspetto per convincere la Fiorentina a calare le pretese. Commisso spara alto e chiede 70 milioni almeno, ma ora con l’accordo delle due big d’Italia e il pressing del calciatore che spinge per una cessione tutto può cambiare. Marotta e Paratici, prima amici e poi ‘nemici’, ora sanno che un’asta non converrebbe a nessuno dei due club e per questo hanno raggiunto l’intesa sull’offerta presentata alla Fiorentina.