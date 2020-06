Calciomercato Fiorentina, Milenkovic: “Rinnovo? Presto per parlarne”

Calciomercato Fiorentina, Milenkovic dribbla il mercato: “Presto per parlarne”

Calciomercato Fiorentina – Milenkovic | E’ finito nel mirino delle big italiane, il difensore serbo, Nikola Milenkovic. Uno dei migliori centrali di difesa del nostro campionato, ha parlato quest’oggi ai microfoni di Radio Bruno Toscana. E’ un pezzo pregiato della società di Rocco Commisso, che non avrebbe alcuna intenzione di privarsi, appunto, dei suoi migliori talenti. Il classe ’97 ha una valutazione economica di circa 25 milioni, ma potrebbe calarsi, se la situazione legata al rinnovo dovesse complicarsi. Non c’è fretta, il suo contratto è in scadenza al 2022, ma i discorsi sono ancora in stand-by.

News Fiorentina, le parole di Milenkovic

Non solo Chiesa e Castrovilli, in casa viola si guarda anche per Nikola Milenkovic. Proviene da ottime annate il centrale serbo e, nel corso della sua intervista, ha parlato proprio del suo futuro, ma non solo. Tra le sue parole, anche la questione legata alla ripresa del campionato: “Mi sento bene, ci sono stati duri giorni di lavoro, abbiamo fatto bene. Non vediamo l’ora di ricominciare, il CTS ha dato l’okay, lo trovo giusto. Ognuno di noi darà il massimo, abbiamo anche Ribery che ci darà una grande mano. Un campione assoluto, dentro e fuori dal campo. Rinnovo? Parliamone quando sarà il momento giusto. Adesso è troppo presto, perché sono concentrato solo sul campionato”