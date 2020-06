Calciomercato Cagliari, è fatta per il rinnovo di Pavoletti

L’ex centravanti del Napoli, fermo da settembre dello scorso anno per infortunio, ha rinnovato il contratto con il club sardo.

Mercato Cagliari, Pavoletti-Cagliari fino al 2023

La sua prima ed unica presenza, in questa stagione, con la maglia del Cagliari è datata 25 agosto 2019. Prima partita di campionato di Serie A, la sua squadra è impegnata in casa contro il Brescia. Non finirà bene, le ‘rondinelle‘ espugneranno la ‘Sardegna Arena‘ per 1-0, ma soprattutto Pavoletti la ricorderà perché in quell’occasione si è infortunato gravemente, tanto da giocare solamente il primo tempo. Il responso medico dice: “Rottura legamento crociato“, stagione finita.

Ma il patron Giulini crede ancora fermamente nelle qualità del suo top player, tanto da rinnovargli il contratto ancora per un’altra stagione. In scadenza nel giugno 2022, l’attaccante ha rinnovato con i rossoblù fino al 2023.

Pavoletti sul rinnovo: “A Cagliari sto benissimo”

Intervistato da ‘La Nuova Sardegna’, l’attaccante ha dichiarato: “Il rinnovo? Abbiamo trovato subito un accordo con la società, nonostante stia attraversando un momento difficile della mia carriera. Entrambe le parti abbiamo deciso di continuare questa avventura insieme. A Cagliari sto molto bene, pensate che mio figlio è nato qui. Sono orgoglioso di poter continuare a vestire questa maglia. Darò ancora il massimo per questi colori non appena rientrerò dall’infortunio. Mi sento legato alla piazza ed alla squadra. Sono sicuro che posso dare ancora molto e togliermi parecchie soddisfazioni in questo club“.