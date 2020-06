Ultime Calcio Napoli, De Laurentiis: “Gattuso un gigante, ho chiamato Allegri”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato nel corso di un’intervista concessa al Corriere dello sport:

Le parole di De Laurentiis

Vittorie?

«In genere, si dice che il primo amore non si scorda mai. Ma il trionfo dell’altra sera ha un sapore diverso e speciale, è stato come il ri-sorgere de lsole».



Paura fine ciclo?

«Mai. Perché sono sempre lucido nelle mie scelte, non agisco mai d’istinto e, anzi, nelle difficoltà, viene fuori la parte razionale e ragionevole di me. Molti pensavano che sbagliavo mandando via Ancelotti».

Discorso?

«Visto che non siete riusciti a registrarlo, potrei tacere. Non ho fatto nulla di eclatante, ho solo ribadito una promessa fatta ai calciatori sullo stipendio di marzo che è vincolato».



Rinnovo Gattuso?

«Ci siamo già incontrati prima della gara, abbiamo chiacchierato come al solito, non avremo problemi a far convergere le nostre idee. La squadra è forte e lui l’ha rivalutata, lo dice il campo. L’anti-Juventus siamo stati noi in questi anni, per quel che abbiamo vinto e potevamo vincere».

Allegri?

«Ho l’abitudine di fare valutazioni ampie e volevo sentire sia Allegri che Gattuso. Chiamai prima Allegri, con cui ho un rapporto diretto ma lui mi ha detto ‘Aurelio, sto fermo, ne ho bisogno’. Poi ho chiamato Rino ed ho deciso di convocarlo a Roma».