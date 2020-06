Ultime Cagliari, Zenga annuncia il sostituto di Nainggolan

Il Cagliari di Walter Zenga sta preparando la sfida contro il Verona: il tecnico è intervenuto in conferenza stampa per parlarne, facendo il punto sui propri uomini.

Notizie Cagliari, le parole di Zenga

All’Uomo Ragno è demandato il compito di tirar via le ragnatele dai giocatori rossoblu. Dopo quasi 4 mesi infatti si disputa finalmente quel Verona–Cagliari rinviato a causa dell’emergenza coronavirus che stava per sconvolgere l’Italia. Sarà determinante, come chiarisce il mister, affrontare questo periodo con la giusta condizione: “Da quella che è la mia esperienza, posso dire che sarà importante correre bene. Solo così potremo sopravvivere a tanti impegni così ravvicinati. Potrà esserci spazio per i ragazzi della Primavera: loro non stanno giocando, è un scelta dettata dalla logica”.

“Modulo? Conta l’adattabilità dei giocatori. Più che altro mi interessa la voglia dei ragazzi di giocarsela con tutti. C’è il rischio che i calciatori avvertano la situazione come un peso ed invece bisogna solo giocare a pallone, nel vero senso della parola”.

Zenga annuncia il sostituto di Nainngolan

Mentre intorno al Ninja il mercato impazza, Zenga deve già pensare a come fare a meno di lui. Un infortunio infatti terrà il belga ai box. Stando al mister il, sostituto potrà essere Walter Birsa: “Ha grande qualità, è un professionista, fino a questo momento ci ha dato una grossa mano anche giocando in una posizione non sua. Ci può dare un contributo determinante“.