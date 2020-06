Sampdoria, Ranieri: “I contagiati fanno fatica”

Ranieri fa tremare la Serie A: ecco come stanno i contagiati da Covid 19

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha parlato nel corso di un’intervista concessa al Corriere dello Sport:

Le parole di Ranieri

«Li ho rivisti appena è stato possibile trasferirci e tornare in regione. Il lockdown l’ho trascorso a Genova con mia moglie, siamo stati chiusi in tre camerette. Anche Ekdal è stato chiuso a casa qui da solo, con moglie e figli in Svezia, per noi è stata dura».

Ripresa?

«Un campionato falsato, anomalo, ma che si deve finire voi sapere per cosa. Quindi concludiamolo e via, ci aspettano due mesi intensissimi. Sarà pessimo giocare senza tifosi ma dobbiamo farlo».

12 contagiati?

«Vedo questi ragazzi che fanno più fatica di altri a recuperare, non erano questi i loro valori. Abbiamo fatto dei test, siamo riusciti a valutare il livello dei calciatore e sono emersi certi dati».

Florenzi?

«Ci sono leggi di mercato che fanno cambiare determinate situazioni. Alessandro doveva essere l’erede di Totti. Ora mi auguro che sarà Pellegrini a fare come Francesco e Daniele».