Sampdoria, Ranieri attacca: “Campionato falsato per chi ha avuto il covid”

Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa puntando il dito sulle modalità attraverso le quali si è giunti alla ripresa della Serie A.

Ranieri esce allo scoperto: “Ripresa ingiusta”

Come era preventivabile, la crisi covid-19 porterà ad una lunga serie di polemiche. Oggi il ds del Parma ha sottolineato che il calcio non è uscito del tutto dal pericolo stop. Poco più tardi, l’allenatore romano sottolinea come in realtà, anche qualora si giocasse, non si arriverebbe ad un risultato giusto. Secondo Ranieri infatti, chi ha avuto il coronavirus, pur essendone uscito, è in condizioni di salute tali da non consentirgli di competere alla pari con gli altri. “Sarà un campionato falsato“, spiega l’allenatore della Samp, “strano, ma deve terminare per forza. per cause di forza maggiore. Quindi finiamolo e via, ci attendono due mesi molto duri. Inoltre la nostra è stata una delle formazioni più colpite dal morbo: vedo chi è stato contagiato che fa più fatica di altri a recuperare, prima non era così“.

