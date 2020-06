Oroscopo di domani 20 giugno: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo sabato.

Oroscopo Paolo Fox 20 giugno 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Nei mesi passati, probabilmente sei stato frettoloso, non hai fatto bene le tue valutazioni e hai causato un danno nella tua vita ma domani sarà una giornata di ripresa assoluta: tornerà la vostra vena forte e sicura. Domenica un po’ difficile per l’amore.

Toro. Domani sarà una giornata spettacolare, domenica meglio ancora. In questi giorni ci sono questioni immobiliari e di vendite in ballo. Entro il mese di novembre sarete messi di fronte a scelte radicali. In amore dovreste essere più leggeri e più disponibile

Gemelli. Domani saranno favoriti i rapporti personali e amorosi. Potrebbero arrivare delle belle novità. Nel periodo di stop totale avete riscoperto la vostra curiosità di esplorare nuovi orizzonti e presto avrete modo di mettere in piedi i vostri progetti.

Cancro. Certe volte siete difficili da capire anche per voi stessi: fate dell’enigma il vostro punto di partenza nei rapporti con gli altri e domani soffrirete questa situazione. Fate attenzione, però, perché da elemento di fascino e curiosità può trasformarsi in motivo di tensione in chi vi sta vicino.

Leone. Sono in arrivo giornate importanti per il lavoro. Entro qualche mese dovrete decidere se continuare con il vostro gruppo o cambiare radicalmente. L’amore, per fortuna, va molto meglio. Domani e nei prossimi giorni saranno favorite tutte le relazioni

Vergine. Domani avvertirete un po’ di calo fisico, ma domenica potreste recuperare. State cercando in tutti i modi la realizzazione sul lavoro e da tempo mettete l’amore in secondo piano. Dovreste, però, cercare di essere più prudenti in coppia ed evitare inutili provocazioni.

Oroscopo di domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Il lavoro fatica a ripartire. Chi è in attesa di una risposta, dovrà aspettare la seconda metà di luglio per ricevere qualche notizia ma dovreste sfruttare la giornata di domani per impegnarvi nei vostri progetti. Forse avete bisogno di qualcuno al vostro fianco. Stringete i denti e siate forti, presto la tempesta passerà.

Scorpione. In questi giorni state vivendo delle contraddizioni: da un lato. Delle volte siete pieni di energia e voglia di fare, altre volte vi sentite piuttosto sconfortati a causa di chi vi circonda. Da domani la situazione inizia a migliorare.

Sagittario. Il partner si è sentito ferito e potrebbe fare fatica a fidarsi di nuovo. In amore va un po’ così e molte coppia potrebbero saltare. A rischio sono soprattutto le relazioni appena iniziate e quelle di lunga durata in cui c’è stato un tradimento. L’agitazione di questi giorni è dovuta a questo aspetto e domani non andrà meglio.

Capricorno. Domani sarete pieni di energia, mentre domenica vi sentirete giù di corda. Dovreste usare la massima cautela, soprattutto in amore: chi sta vivendo un rapporto un po’ barcollante dovrà fare in modo di recuperare la relazione entro l’estate.

Acquario. E’ importante che restiate sempre voi stessi, senza condizionamenti esterni e pressioni che cambino il vostro modo di pensare e di agire. Sapete essere anticonformista e non sempre siete capiti. Se condizionerete le vostre scelte adesso per piacere agli altri, rischierete di stare molto male in futuro. Da domani lavorate su questo.

Pesci. Domani sarete ancora molto confusi, mentre domenica si prospetta una giornata decisamente più serena. Continui a vivere dei tormenti interiori, probabilmente legati all’amore. A marzo avete chiuso una relazione e in questi giorni state vivendo alcuni rimpianti.

Oroscopo per le squadre di Serie A: la Lazio

La Lazio, nata il 9 gennaio sotto il segno del Capricorno, si appresta a vivere la ripresa del campionato da protagonista assoluto. Domani sarà una giornata ricca di energie per la squadra biancoceleste, mentre domenica potrebbe essere un po’ giù di corda. Potrebbe essere dovuto alla gara di San Siro tra Inter e Sampdoria con i nerazzurri che, vincendo, si avvicinerebbero ai biancocelesti.