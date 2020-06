News Napoli, Gattuso sulla sorella: “Spero di rincontrarla un giorno”

A pochi giorni dalla vittoria in Coppa Italia, il tecnico dei partenopei ha rilasciato una lunga intervista a ‘Kiss Kiss Napoli‘.

Napoli, Gattuso: “Ora testa al campionato“

Gennaro Gattuso, oltre a parlare della vittoria in Coppa Italia della sua squadra, a ‘Kiss Kiss Napoli‘ ha rivolto un pensiero toccante alla sorella che non c’è più: “Con mia sorella andavamo molto d’accordo, era un rapporto speciale. Ha sofferto tantissimo in questi anni, ora lei è in cielo e sta bene. Spero di ricontrarla un giorno per farci una chiacchierata. E’ dura anche per i miei genitori, solo loro sanno cosa stanno provando in questo momento“.

Sulla Coppa Italia appena conquistata: “Prima di arrivare in finale abbiamo affrontato la Lazio, l’Inter in trasferta e in casa e poi la Juventus. Siamo migliorati dall’ultima volta, ma possiamo fare ancora molto meglio. Ora bisogna pensare al campionato. Rapporto con i ragazzi? Cerco di essere il loro migliore amico, ma in campo posso essere l’esatto contrario. Possono mandarmi anche a quel paese, ma guai se lo fanno al mio staff“.

Gattuso su Lippi e Champions: “Lippi punto di riferimento. Barcellona? Non per una vacanza“

Rino ha parlato anche del suo ex allenatore Marcello Lippi: “E’ stato un punto di riferimento per la mia carriera. Quando mi trovo in difficoltà penso a come avrebbe risolto lui. Barcellona? Non andremo lì in vacanza, ce la giocheremo. Arriveremo a quella partita in condizioni fisiche e mentali ottimali“.