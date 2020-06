News Milan, colloquio tra la dirigenza rossonera e Pioli

L’amministratore delegato Ivan Gazidis ed il direttore tecnico Paolo Maldini sono arrivati a Milanello per parlare con Pioli del futuro del Milan.

Ultime Milan, l’obiettivo è l’Europa

Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara. C’era tutta la dirigenza rossonera a Milanello per un colloquio con l’attuale allenatore Stefano Pioli (in attesa di Ralf Rangnick). Non hanno parlato con il resto della squadra, ma solamente con il tecnico. Hanno osservato la fine dell’allenamento dei giocatori. L’ad rossonero aveva promesso che sarebbe stato più vicino alla squadra in questo momento, quando mancano solamente dodici partite alla fine del campionato di Serie A.

Dopo la recente eliminazione in semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, la squadra non ha smesso di allenarsi, in vista del match contro il Lecce, in trasferta, lunedì 22 giugno alle 19:30. Ciò che importa alla dirigenza è che Pioli porti la squadra almeno in Europa. Il rapporto tra Gazidis e Maldini è ottimo, quindi sono state smentite, ulteriormente, le voci che volevano un allontanamento dell’ex capitano rossonero dalla dirigenza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan: Al Thani oradina a Leonardo l’acquisto di Bennacer, pronta la nuova offerta

Ultime Milan, Ralf Rangnick vuole ripartire da 6 rossoneri

In attesa che Ralf Rangnick possa sposare la causa Milan, il quotidiano ‘Tuttosport‘ afferma che l’attuale responsabile dello sport del gruppo Red Bull voglia ripartire da sei punti fermi della squadra: si tratta di Gigio Donnarumma, Theo Hernandez, Ante Rebic, Alessio Romagnoli, Ismael Bennacer ed Hakan Calhanoglu.