Il difensore della Juventus, Merih Demiral, ha parlato del suo prossimo rientro in squadra e del suo compagno Cristiano Ronaldo.

Notizie Juventus, Demiral su Ronaldo: “Grande professionista“

In un’intervista rilasciata a ‘Bleacher Report‘, il difensore turco bianconero ha elogiato il top player della sua squadra, Cristiano Ronaldo: “La prima volta che mi ha visto mi ha detto ‘Vieni qua’. Con lui si lavora sempre, ogni volta mi dice che allenarsi è importante e fondamentale.

Da quel giorno ho capito quanto per lui il calcio è importante. Parliamo di un grande professionista che nella sua carriera ha vinto cinque Champions League. Pensate che in campionato contro l’Udinese, dopo aver realizzato una doppietta, si è allenato anche dopo la fine della partita“.

Demiral sul suo rientro in campo: “Manca poco“

Ha parlato anche della sua stagione fino ad ora e del suo possibile ritorno in gruppo dopo essere stato fermo per molti mesi a causa di un infortunio rimediato all’Olimpico contro la Roma, dove è andato a segno anche in quella occasione: “Devo dire che la mia stagione è iniziata molto bene, anche se non ho trovato molto spazio all’inizio. Tutto alla grande, fino a quando non è arrivato quel terribile giorno dell’infortunio. Rientro? Manca poco, presto tornerò ad allenarmi con il resto dei compagni. La squadra non vuole mai perdere, mi hanno motivato molto in questo periodo“.