News Inter, Conte soddisfatto: “Ringrazio i miei”, ma poi arriva una precisazione

News Inter – Conte | Non è un momento facile, calcisticamente parlando ovviamente, per Antonio Conte. Il tecnico dell’Inter si trova coinvolto nella bagarre tra i tifosi: “Meglio lui o Spalletti“? Sono diversi i quesiti che si pongono i tifosi sui social, che non hanno preso benissimo l’eliminazione alle semifinali di Coppa Italia contro il Napoli, e ora c’è una stagione da completare, con lo scudetto ancora possibile e un Europa League da giocare. Ai microfoni di Inter TV , ha parlato proprio il tecnico pugliese, di diverse tematiche.

Ultime Inter, le parole di Antonio Conte

E’ intervenuto proprio ai microfoni del canale nerazzurro, il tecnico dell’Inter, Antonio Conte. Ha parlato di ripresa e del momento complesso vissuto dopo il lockdown: “Questa è stata una situazione nuova per tutti, e non so che tipo di influenza possa avere questa lunga pausa dal calcio giocato. Abbiamo avuto l’opportunità di vedere cosa abbiamo fatto in questi sette mesi, ma ora studiamo nuove soluzioni“.

Conte ci tiene ad elogiare i suoi, nonostante l’eliminazione rimediata al San Paolo: “Ringrazio la squadra, perché hanno dimostrato grande professionalità. La gestione degli allenamenti è stata difficile, eppure tutti hanno dato la loro disponibilità. La quarantena ha unito maggiormente tutti sotto alcuni aspetti, tipo come la famiglia. Lo stop dei due mesi ci ha costretto a pensare alla forma, bisogna valutare i carichi di lavoro. Sono contento di tutto quello che abbiamo fatto”.