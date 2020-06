Mercato Inter, Godin: “Sono felice, voglio restare qui”

L’Inter sta lavorando per preparare la sfida di domenica contro la Sampdoria. L’obiettivo dei nerazzurri è quello di vincere la sfida per avvicinarsi alla coppia di testa formata dalla Juventus e dalla Lazio per rilanciare le sue ambizioni per lo scudetto.

Inter, le parole di Godin

I giocatori dunque dovranno riuscire a pensare al campo ma le voci del mercato continueranno a circolare. Negli ultimi giorni sono state molto intense quelle relative al futuro di Godin, reduce da una stagione negativa. Il difensore uruguaiano ha rilasciato un’intervista ad As per chiarire le sue intenzioni. L’intervista si apre inevitabilmente con una domanda sulle voci di mercato, che ieri annunciavano il suo addio e quelli dei possibili sostituti.

Un punto di vista che lo Sceriffo smentisce: “Sono sorpreso da queste notizie, vi racconto la verità. Milano è casa mia grazie al rapporto che ho con i tifosi, che mi hanno accolto nel migliore dei modi e con la società, che mi ha sempre sostenuto. Mi sono integrato benissimo con lo spogliatoio. Ho scelto di venire qui per aiutare il club a vincere nuovi titoli e voglio rispettare il contratto. Non ho parlato con altre squadre e ho mai pensato di andare via. Continuerò ad allenarmi per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Se i dirigenti saranno contenti del mio rendimento, la mia esperienza all’Inter potrà proseguire”. Le parole dell’ex difensore dell’Atletico Madrid confermano la volontà di restare in nerazzurro.

Ultime Inter, gli scenari della trattativa

Godin ha smentito le voci che lo vedevano in procinto di trasferirsi al Lione e quelle relative ad un possibile ritorno all’Atletico Madrid. Una terza voce parlava di un trasferimento negli Stati Uniti all’Inter di Miami. Resta da capire la volontà della dirigenza dell’Inter che vorrebbe risparmiare il pesante ingaggio del classe 86′. Per questo non sono esclusi colpi di scena. Per il momento il primo pensiero resta la partita contro la Sampdoria. Il difensore, infatti, è tornato ad allenarsi con il gruppo e torna a disposizione di Conte.