Manchester City Guardiola Sané | Dopo mesi e mesi di voci di mercato molto insistenti, Leory Sané lascerà il Manchester City. Il Bayern Monaco ha tentato a lungo di riportarlo in Bundesliga e alla fine potrebbe aver convinto l’attaccante tedesco.

Manchester City, Guardiola annuncia l’addio di Sané

Lo ha annunciato Pep Guardiola in prima persona che, in conferenza stampa, ha parlato di rinnovo rifiutato più volte per la volontà di provare una nuova esperienza.

“Ha rifiutato due o tre volte le nostre proposte di rinnovo. Se troveremo l’accordo con un altro club può andare via al termine di questa stagione, altrimenti lo farà alla scadenza del suo contratto. Quando facciamo un’offerta a un giocatore è perché ci crediamo. Vogliamo calciatori motivati e orgogliosi di giocare con noi per raggiungere i nostri obiettivi. E’ un bravo ragazzo ma vuole provare una nuova avventura”.

City-Sané: addio a parametro zero?

Leroy Sané ha il contratto in scadenza nel 2021 con il Manchester City e ha rifiutato il rinnovo. Sulle sue tracce ci sono Bayern Monaco e Real Madrid che cercherann di acquistarlo a pochissimo o attendere l’acquisto a parametro zero. I bavaresi, però, sono molto più avanti e potrebbero essere preferiti rispetto ai Galacticos.