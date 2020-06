Inter Sensi Infortunio | Il ritorno in campo dell’Inter non è partito nel migliore dei modi e sta continuando anche peggio. Il pari del San Paolo contro il Napoli era solo la prima parte di un periodo che continua a non sorridere ad Antonio Conte e ai suoi ragazzi.

Inter, Conte non trova pace: Sensi ancora k.o.

Domenica c’è da affrontare la Sampdoria a San Siro per il recupero della 25esima giornata. I nerazzurri cercheranno di accorciare le distanze dalla Lazio e di tenere, quantomeno, il distacco dell’Atalanta che giocherà contro il Sassuolo il recupero della propria giornata. Ieri Antonio Conte ha diretto l’allenamento dal terreno di gioco di San Siro per far riprendere confidenza ai suoi con il terreno di gioco. La notizia negativa, però, è arrivata oggi. L’antivigilia della gara di recupero ha visto Stefano Sensi fermarsi ancora, per un nuovo infortunio. Dopo un inizio stagionale di altissimo livello, l’ex centrocampista del Sassuolo ha patìto momenti di difficoltà molto duri. Ora sembrava essere tornato a disposizione, ma non sarà così.

Inter, infortunio Sensi: i tempi di recupero

Stando alle ultime indiscrezioni di Sky Sport il centrocampista dell’Inter ha rimediato un risentimento muscolare alla coscia destra. Nelle prossime ore effettuerà degli esami strumentali per conoscere l’entità del guaio muscolare. Non ci sarà certamente domenica contro la Sampdoria, ma rischia uno stop abbastanza lungo.