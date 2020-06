Incidente in handbake per Alex Zanardi. E’ in gravi condizioni

Il campione automobilistico è stato travolto da un mezzo molto pesante a Siena. E’ stato trasferito, immediatamente, in ospedale.

Incidente in handbake, critiche le sue condizioni

Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un brutto incidente avvenuto tra Pienza e San Quirico d’Orcia, durante una delle tappe della staffetta di ‘Obiettivo tricolore‘, un viaggio che vede partecipare atleti paralimpici in handbake, bici o carrozzina olimpica. Le ultime notizie riferiscono che il pilota sia stato travolto da un camion. A dare l’allarme gli atleti che gareggiavano con lui.

Sul posto sono interveniti i carabinieri, vigili del fuoco e la polizia municipale. Subito l’intervento dell’elisoccorso che lo ha portato in ospedale. Le sue condizioni sono molto gravi. Zanardi ha riportato un trauma multiplo. Quest’ultimo avrebbe perso il controllo del suo mezzo, andando nella corsia opposta dove appunto transitava il camion. E’ stato appena trasferito in codice 3 all’ospedale ‘Le Scotte‘ di Siena.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Nel 2001 l’incidente nella classe ‘Cart’

L’ex pilota di Formula 1, 53 anni di origine bolognese, nel settembre del 2001 è stato vittima di un bruttissimo incidente su un circuito tedesco. Anche in quella occasione Zanardi perse il controllo della vettura. Non riuscì ad evitare lo scontro con Alex Tagliani che colpì il suo veicolo all’altezza del muso, dove erano situate le gambe. Anche in quel caso le condizioni erano apparse disperate: l’incidente provocò l’amputazione di entrambe le gambe e il pilota rischiò di morire dissanguato.