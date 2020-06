Calciomercato Napoli Koulibaly Manolas | La recente vittoria della Coppa Italia del Napoli potrebbe portare a tante novità di mercato, in entrata e in uscita. Gennaro Gattuso, nella semifinale e nella finalissima di Roma contro la Juventus, ha potuto contare sull’ottima affidabilità della coppia Maksimovic-Koulibaly. Il serbo ha anche mostrato una crescita determinante accanto a Manolas e, con l’imminente rinnovo, potrebbe confermarsi il titolare indiscusso per la retroguardia azzurra.

Calciomercato Napoli, Koulibaly verso l’addio?

Ma chi ne farebbe le spese tra Manolas e Koulibaly? Nelle ultime settimane è stato fuori il greco ex Roma, per un problema muscolare che mette a rischio anche la gara di sabato prossimo contro il Verona per la ripresa della Serie A. Ma il futuro potrebbe non essere più azzurro per Kalidou Koulibaly, sempre al centro di importanti voci di mercato, per l’interesse di alcuni top club europei: PSG, Real Madrid e Manchester United su tutti.

Leggi anche – Calciomercato Napoli, Maksimvic rinnova: le cifre del nuovo contratto

NOVITÀ – SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM: VIENI A SCOPRIRE LA NOSTRA NUOVISSIMA PAGINA

Praticamente in questo video postato da Elmas c’è un sottofondo diciamo “interessante”…

Conversazione fra Manolas e Mertens “Koulibaly se va via ci deve fare un regalo” pic.twitter.com/eCZyd9LOo4 — arrow ➶ (@coldblackarrow) June 19, 2020

Manolas, Elmas pubblica un “audio” del greco sul futuro di Koulibaly

A fare notizia è un video pubblicato su Elijf Elmas, centrocampista del Napoli, sui propri social. Il macedone ha postato immagini che lo ritraggono mentre bacia la Coppa Italia ma in sottofondo si distingue chiaramente la voce di Manolas che probabilmente interloquisce con Mertens sul futuro di Koulibaly.

“Se Kouoibaly va via ci deve fare un regalo…”

La frase potrebbe essere solo scherzosa e non riferita a notizie di mercato ben precise ma è un chiaro segnale che anche nell’ambiente Napoli si sia fatta strada dell’addio di Kalidou Koulibaly.