Ultime Napoli: Gabriel Magalhaes nel mirino per il dopo Koulibaly, sfida ADL e Ancelotti

Calcio mercato Napoli Gabriel Magalhaes Lille | Gabriel Magalhaes, difensore del Lille, è considerato molto nel panorama europeo. Il giovane calciatore classe 1997 si è messo in mostra in quest’ultima stagione con la maglia del Lille fornendo prestazioni di altissimo livello. Per questo il ds del Napoli Cristiano Giuntoli e il suo staffo lo seguono da tempo con attenzione. Sul centrale di difesa però ci sono tanti altri club, come l’Everton dell’ex Carlo Ancelotti. e anche l’Inter che continua a seguire diversi giovani profili (Kumbulla in pole). Il Napoli però vuole giocare d’anticipo e cautelarsi in caso di una cessione di Kalidou Koulibaly, per questo nonostante l’acquisto di Amir Rrahmani a gennaio vuole chiudere per un altro difensore ma dal profilo giovane. cambiato. Dalla Francia sono sicuri e pare che il Napoli abbia raggiunto l’accordo economico sia con il calciatore che con il club francese.

Calciomercato Napoli: colpo Gabriel Magalhaes, accordo con il Lille a 20 milioni

Come riportato da Footmercato, il Napoli non è all’inizio della trattativa, anzi è ormai alla chiusura totale. Accordo raggiunto tra Napoli e Lille sulla base di 20 milioni di euro. Con il calciatore, invece, il Napoli ha raggiunto da tempo l’accordo, per Gabriel Magalhaes è pronto un lungo contratto di cinque anni a 2 milioni di euro a stagione.