Nahitan Nandez rinnova con il Cagliari! La trattativa durava da diverso tempo e ora c’è l’accordo tra le parti. Si attende solo l’ufficialità dopo la firma dei contratti. Clausola rescissoria abbassata notevolmente, ora le big d’Europa ci pensano.

Cagliari, rinnovo Nandez: trattativa chiusa

Il Cagliari ha fatto di tutto per accontentare Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguaiano ex Boca Juniors, arrivato la scorsa estate, è stato vicinissimo lasciare la Serie A già lo scorso gennaio. Assalto del West Ham per il centrocampista del club sardo che aveva provato a portarlo in Premier League con un’offerta di 35-40 milioni di euro rifiutata dal presidente Giulini. Ora però il giocatore è stato accontentato ed è arrivato il rinnovo di contratto con adeguamento e clausola rescissoria abbassato, rispetto i 50 milioni di euro, di come era precedentemente fissata. Sul giocatore anche club italiani.

Cagliari, clausola rescissoria Nandez: c’è anche il Napoli

Come svelato da L’Unione Sarda, il Cagliari e il calciatore hanno raggiunto l’intesa totale per la firma del nuovo contratto. Il classe 1995, non prolungherà gli anni di scadenza del proprio contratto, che resterà sempre nel 2024, ma soltanto andrà a ritoccare l’ingaggio percepito, più ovviamente la modifica della clausola rescissoria. Non serviranno più 50 milioni per acquistare Nandez, ma soltanto 36 milioni adesso. Il Napoli ci pensa come possibile post Allan. Intanto si preparano i documenti per essere firmati a Cagliari.