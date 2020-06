Calciomercato Milan, occhio a Jovic: il Manchester United lo ha messo nel mirino

Calciomercato Milan, Jovic finisce nel mirino del Manchester United: concorrenza che spaventa i rossoneri

Calciomercato Milan – Jovic | E’ tra i nomi più gettonati per il dopo Ibra. Con l’addio di Zlatan, l’innesto che porta il nome, appunto, di Luka Jovic, è tra quelli in auge nel taccuino della dirigenza rossonera. Nelle idee del club milanista, ci sarebbe quella di ricreare la coppia gol che formavano in attacco all’Eintracht Francoforte, lui e l’altro rossonero, Ante Rebic. Si andrebbe a costruire sui due centravanti il futuro del Milan, ma occhio, perché la concorrenza è forte sul giocatore serbo. E questa volta non si tratta del Napoli, sempre attento su Jovic per la questione legata ad Arkadiusz Milik, ma con Osimhen tra i primi nomi per Rino Gattuso. Adesso è spuntato fuori il Manchester United.

Notizie Milan, i rossoneri hanno presentato la proposta per Jovic: lo spauracchio Manchester United però, è dietro l’angolo

Stando a quel che rivelano i colleghi spagnoli, direttamente da Fichajes, ci sarebbe finito il Manchester United sull’attaccante del Real Madrid. Dopo un’annata un po’ in ombra, potrebbe arrivare già l’addio per l’attaccante. Sarà sfida mercato tra i due diavoli, con quelli rossoneri però che si vogliono già portare in vantaggio. E infatti, sul piatto, sarebbe già stata presentata un’offerta di prestito biennale con diritto di riscatto, fissato a 35 milioni di euro. Il problema, per i rossoneri, è che i Red Devils non solo potranno pareggiare l’offerta, ma addirittura renderla immediata. Ed è ciò che chiede proprio il Real Madrid.