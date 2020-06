Ismael Bennacer, centrocampista algerino del Milan, non ha passato una stagione positiva alla sua prima in rossonero. Tantissimi alti e bassi del giovane calciatore algerino arrivato la scorsa estate dall’Empoli per circa 16 milioni di euro. Nonostante questo però sul classe 1997 ci sono i grandi club, in particolare il Paris Saint-Germain.

Il PSG non molla Bennacer

Il club francese vuole a tutti i costi il calciatore del Milan. Il motivo? L’ordine arriva direttamente dalla proprietà qatariota che finanzia il PSG. In particolare, Al Thani, è rimasto colpito dalle prestazioni di Bennacer con la maglia della Nazionale algerina e per questo ha ordinato al suo dirigente Leonardo di chiudere ad ogni costo. Il sogno però del PSG resta Milinkovic-Savic e Bennacer potrebbe esserne solo l’alternativa. Intanto, il Milan ha già rifiutato due offerte dai parigini per lui.

LEGGI ANCHE >>> Milan News: le parole di Bennacer sul futuro

Pronta la nuova offerta al Milan

Nel contratto del calciatore ex Empoli firmato la scorsa estate c’è una clausola rescissoria di 50 milioni che sarà attiva dal 2021. Per questo al momento il PSG dovrà trattare con il Milan per chiudere il suo acquisto. Come rivelato da Le 10 Sport, dopo il ‘no’ ai 30 milioni è arrivata la stessa risposta anche per la seconda offerta alzata fino a 40 milioni di euro. Ora Leonardo continua ad avere la pressione della proprietà, che da Doha ordina ancora di chiudere il suo acquisto ad ogni costo.