Calciomercato Lazio: Giroud ora può arrivare

Olvier Giroud ora è libero di andar via. Musica per le orecchie della Lazio di Igli Tare che potrebbe tornare alla carica per l’attaccante.

Lazio: Giroud “liberato” da Werner

Come noto, da ieri Timo Werner è ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. Una mossa ormai non più a sorpresa visto che era nota la volontà degli inglesi di pagare al Lipsia la clausola rescissoria del tedesco.

Ora in casa Blues, tuttavia, diventa inevitabilmente fare una riflessione sul mercato in uscita, in particolare sul pacchetto attaccanti.

Come riportato da lalaziosiamonoi il primo nome in uscita potrebbe essere Olivier Giroud, fresco di rinnovo fino al 2021 con il club inglese.

Lazio: testa a testa con l’Inter per Giroud

Come noto la Lazio resta interessata al Campione del Mondo. Il club capitolino, infatti, aveva provato a prendere la punta anche durante il calciomercato di gennaio.

Tuttavia sul Giroud c’è anche il forte interesse dell’Inter. Il club nerazzurro, infatti, aveva desistito nell’affondo solo dopo il prolungamento coi londinesi.

Marotta ed Ausilio, infatti, avrebbero voluto prendere la punta a zero e non intenzionati a pagare il cartellino.

Anche per questo adesso i nerazzurri sembrano aver preso altre strade, mentre Tare resta fortemente interessato all’attaccante anche a costo di mettere in piedi una trattativa con il Chelsea.

Di sicuro a Roma Giroud avrebbe molte più chance di giocare rispetto a Londra e Milano, un aspetto non da poco visto che nel 2021 ci saranno gli Europei. E se partisse Immobile poi…