Juventus, Ronaldo può abbandonare i bianconeri a fine anno. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il portoghese avrebbe posto una sola condizione per restare.

Juventus, Ronaldo via senza trofei

La Juve aspetta. Il club bianconero è curioso di capire come finirà la stagione con i bianconeri ancora in corsa per Champions League e scudetto. Tuttavia se non dovesse arrivare nessuno dei due trofei, con Supercoppa e Coppa Italia già perse, i bianconeri potrebbero rinunciare a Cristiano Ronaldo.

Il portoghese, infatti, con una stagione senza successi metterebbe in discussione la sua permanenza a Torino.

Juventus, cruciale il futuro anche per Sarri

Vincere un trofeo sarà fondamentale anche per il tecnico Maurizo Sarri. L’allenatore toscano, che in Italia non ha mai vinto nulla in massima serie, deve ottenere un grande trofeo.

La sua posizone non è solida. Ronaldo non ha gradito il ruolo di centravanti con il Milan e mercoledì contro il Napoli è ritornato ad agire sulla sinistra in corsia. Una ritorno alle origini che non ha funzionato, con la deludente prova del cinque volte Pallone d’Oro schierato largo da Sarri. La Juventus adesso deve ritrovare serenità e far brillare il suo campione.

Al momento, il rapporto con la ‘Vecchia Signora’ per Cr7 resta al momento solido, ma senza trofei in bacheca la punta, legata alla Juventus fino al giugno 2022 con un ingaggio da 31 milioni a stagione, potrebbe pensare ad andar via.