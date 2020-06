Juventus: torna Allegri? Il retroscena

I bianconeri riflettono sulla posizione di Maurizio Sarri. Il tecnico non si è integrato alla Juve ma per ora i dirigenti sono ancora fiduciosi.

Calciomercato Juventus, può tornare Max Allegri?

Mentre il club bianconero si lecca le ferite dopo la finale di Coppa Italia, la società comincia a riflettere sul futuro. Come riportato da Tuttosport, al momento le difficoltà di una situazione del genere non vengono ancora analizzata dai dirigenti.

In caso di fallimento totale a fine stagione Paratici, Agnelli e Nedved decideranno. Al limite, dicono certe voci di corridoio, ci sarebbe sempre la possibilità di un ritorno di Massimiliano Allegri, amico fraterno del presidente e pronto a tornare. Per farlo servirebbe un nuovo contratto, visto che il suo scadrà il 30 giugno, ovvero tra 11 giorni.

Max conosce la squadra, l’ambiente, la società e potrebbe essere in grado di rimettere in pista la squadra fin da subito. Potrebbe essere una possibilità anche se dalla Continassa filtra poco o nulla, perché al momento i bianconeri sono tutti con Sarri.

Notizie Juventus, la posizione di Sarri

La posizione del tecnico, intanto, è senza dubbio al centro dei pensieri di milioni di tifosi juventini ma ad oggi Maurizio Sarri non rischia l’esonero e, nonostante la delusione, l’ipotesi non è stata neppure contemplata dai dirigenti. Al momento il Comandante gode ancora di piena fiducia anche da parte di un infuriato Andrea Agnelli.

La società, infatti, non è alla ricerca di un colpevole per la sconfitta, ha capito il momento delicato di tutto il guppo e della Serie A. A Sarri vengono concesse tutte le attenuanti per aver perso la sfida. Cosa ne penserà, invece, Ronaldo?